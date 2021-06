Doria toma sol sem máscara em piscina de hotel no Rio e é criticado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador de São Paulo, João Doria, foi criticado nas redes sociais após passar o final de semana hospedado em um hotel no Rio de Janeiro. Neste domingo(6), o tucano foi fotografado sem máscara tomando sol na área de piscina de um hotel de luxo. A primeira-dama, Bia Doria, também estava no local.

A imagem do momento caiu na rede social e foi alvo de crítica dos internautas, já que a atitude contraria a recomendação do governo para que se evite viagens desnecessárias.

“Lockdown, fome e desemprego pra você, marquinha pra mim…

Duvido você acertar quem é esse tomando vitamina D! Sabe?”, disse Flávio Bolsonaro em uma postagem no Twitter.

Em nota, o governo confirmou a viagem. “O governador João Doria estava neste domingo [6] no hotel , no Rio de Janeiro, em momento de descanso com a esposa e não promoveu nenhum tipo de aglomeração”, disse.

