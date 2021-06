Guarda dispersa aglomeração em bar no Antônio Zanaga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana dispersou uma aglomeração na avenida Cecília Meirelles, no bairro Antônio Zanaga, na noite deste domingo(6).

De acordo com a corporação, a equipe foi até o local após receber a informação de que havia aglomeração de pessoas no estabelecimento chamado “Bar da Lú” com som ao vivo e pessoas impedindo o transito na via.

A guarda orientou a proprietária do estabelecimento para o fechamento do local. Ela foi notificada e encerrou as atividades. Dois veículos que estavam estacionados no ao lado do canteiro central da via foram multados e recolhidos ao Pátio Municipal.