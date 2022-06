Dr. Daniel será submetido ao Conselho de Ética da Câmara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Dr. Daniel Cardoso(PDT) será submetido ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. A informação foi confirmada ao Portal de Americana pelo presidente da Câmara Municipal, Thiago Martins(PV) nesta segunda-feira(6).

Conforme o Portal mostrou mais cedo, o prefeito Chico Sardelli(PV) acolheu o relatório final da sindicância que investigava os médicos Dr. Daniel Cardoso e Dra. Adriana Carina Polito.

De acordo com o presidente da Câmara, assim que a casa for notificada da decisão da prefeitura ele deve encaminhar o caso para que o Conselho dê um posicionamento sobre o vereador.

Os dois serão exonerados dos cargos que ocupam no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi após uma briga dentro do local. Segundo o relatório conclusivo processo administrativo disciplinar, a comissão sindicante opinou pela demissão dos médicos em razão de um episódio de agressões ocorrido nas dependências do HM

De acordo com a comissão, Adriana teria agredido fisicamente e Daniel de forma verbal o então presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Douglas Magalhães Ferreira.

O envio do caso ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar pode resultar na cassação do mandato do vereador. Compõem o conselho os vereadores Juninho Dias(MDB), Professora Juliana(PT) e Leo da Padaria(PV). Gualter Amado (Repúblicanos) e Lucas Leoncine(PSDB) são suplentes.