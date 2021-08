Durante evento, prefeito chama atenção do secretário de cultura por atraso em obra da estação

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante o evento para marcar o aniversário da cidade, na manhã desta sexta-feira(27), o prefeito de Americana, Chico Sardelli(PV), aproveitou a oportunidade para dar uma ‘bronca’ publica no secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

Durante seu discurso, o prefeito destacou a demora no restauro da antiga estação ferroviária, localizada na região central da cidade.

Em entrevista coletiva, o prefeito voltou a afirmar a cobrança. “Já faz muito tempo, essa obra iniciou no governo passado, no governo Omar e até agora não foi concluído, então isso é muito importante para que seja feito e que nós não tenhamos que voltar aqui e estar do mesmo jeito ainda. Na segunda-feira vou entrar em contato com a empresa pra agilizar isso”, disse Chico.

O processo de restauro foi anunciado em março de 2019, ainda na gestão do ex-prefeito Omar Najar, quando Giuliani também era secretário da pasta. A obra é financiada pela empresa Rumo Logística e é executado pela empresa Pavicamp.