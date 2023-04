Em construção, hotel vai gerar mais de 100 empregos em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Quem passa pela Rodovia Luiz de Queiroz consegue observar um grande prédio em construção na região do bairro Jardim São José, em Americana. Trata-se do Terroà Hotel que está com as obras avançadas e deve ser concluído ainda neste ano.

De acordo com o empresário Antonio Marto, o hotel terá 13 andares e contará com 100 quartos, salão de festas, auditórios e salas de reuniões. O empreendimento ocupa mais de 15 mil metros quadrados.



Com a nova operação, o Terroà vai gerar mais de 100 empregos para a cidade.

“Escolhemos Americana pelo grande fluxo de pessoas que passam pela cidade, pela posição privilegiada e por vermos um grande potencial para esse tipo de empreendimento na cidade”, disse o empresário ao anunciar a obra.

Durante uma visita à obra, o prefeito Chico Sardelli disse que trata-se de empreendimento muito importante para a cidade na questão do desenvolvimento econômico. “Não podemos esquecer, são aproximadamente 100 empregos para a cidade. Queria agradecer o Antônio por acreditar em Americana”, disse Chico.

O projeto do hotel é assinado pela Claudia Carvalho Arquitetura e a execução é da Quali Engenharia.

