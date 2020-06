Em live de Bolsonaro, sanfoneiro toca “Ave Maria” em homenagem as vítimas do Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro resolveu homenagear as vítimas do coronavírus em sua live desta quinta-feira(25). A transmissão contou com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes e da interprete de Libras, além do sanfoneiro.

Durante a transmissão, um sanfoneiro tocou e cantou a música “Ave Maria”. “Nós queremos prestar uma homenagem aos que se foram, vítimas do coronavírus”, disse Bolsonaro.

Nesta quinta, o país registrou 1.141 novas mortes por coronavírus, além de 39.483 pessoas infectadas.