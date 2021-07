Empresário morre após ser prensado no elevador de sua residência

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O corpo de um empresário de 64 anos foi encontrado morto no poço do elevador de uma casa na Avenida Rui Barbosa, em Assis, na tarde deste domingo(18).

De acordo com o registro da ocorrência, o corpo de Paulo Roberto Athaliba foi encontrado por familiares dentro do poço do elevador da residência que fica em um condomínio de alto padrão.

A esposa da vítima relatou aos bombeiros que viu o homem pela última vez no sábado. Na manhã do domingo ela fez contato com os filhos que foram até a residência e encontraram o pai pensado no elevador que fazia ligação entre os dois andares da casa. As informações são do G1.

perícia técnica foi acionada e esteve no local. O corpo foi encaminhado para a Instituto Médico Legal. O velório deve ocorrer nesta segunda-feira(19).