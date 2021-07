Gama recupera objetos furtados de túmulos no Cemitério da Saudade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana recuperou objetos furtados de túmulos do cemitério da Saudade, em Americana, na noite deste domingo(18).

De acordo com a corporação, câmeras de monitoramento do local flagraram a ação de um homem que estaria praticando furtos de objetos no interior do cemitério.

Com a chegada da guarda no local, o homem fugiu deixando uma mochila com os objetos de cobre retirado dos túmulos.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária de American onde os objetos ficaram apreendidos. Ninguém foi preso.