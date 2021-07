Juninho Dias propõe criação da Semana Educativa da Pipa em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um projeto de lei que institui a Semana Educativa da Pipa no município, com o objetivo de conscientizar estudantes de escolas públicas e privadas sobre a importância da correta utilização do popular brinquedo.

No projeto, o parlamentar destaca que a Semana Educativa deve reunir informações e orientações a respeito do modo de utilização das pipas, além de fotos e palestras com representantes do Corpo de Bombeiros e outros profissionais, reforçando situações consideradas de má utilização, como no caso do uso da linha cortante.

A proposta é que o período seja dedicado ainda a informar sobre o lado lúdico da pipa, apontando a utilização correta e montando uma oficina do brinquedo, com a possibilidade de concursos e revoadas.

Na justificativa, o vereador destaca a necessidade de conscientização da população mais jovem sobre a forma correta da soltura de pipa sem riscos, assim como a apresentação da legislação vigente e os perigos do uso de linhas cortantes. “Em períodos de férias e recesso, o número de praticantes desta atividade é muito alto e é visível que muitos sequer sabem do risco que correm. É preciso educar neste sentido, prevenir, ensinar”, frisa Juninho.

O projeto de lei será encaminhado às comissões pertinentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores, em plenário, durante sessão ordinária.