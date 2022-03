Evonik investe R$ 20 milhões e inaugura Centro de Tecnologia Aplicada em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A empresa Evonik inaugurou, nesta segunda-feira (7), o Centro de Tecnologia Aplicada, em Americana, com uma área total de 2.300 m², que conta com auditório, recepção, salas de reunião, espaços de co-working e de convivência, aptos a promover a troca de conhecimentos. O investimento para a unidade é de cerca de R$ 20 milhões.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância do empreendimento para o município. “Fico muito feliz com mais esse importante investimento em Americana. Nossa localização privilegiada e vocação tecnológica fazem da nossa cidade uma grande oportunidade de novos negócios. Parabéns à Evonik por essa grande realização, que coloca nossa cidade mais uma vez em destaque”, afirmou. O vice-prefeito Odir Demarchi, que representou o prefeito na solenidade, em razão de compromissos anteriormente agendados, reforçou o quanto o desenvolvimento econômico está avançando. “Uma conquista da empresa e mais uma vitória para a nossa cidade, que está cada vez mais se desenvolvendo e crescendo”, disse.

“É uma grande satisfação e orgulho receber esse Centro Tecnológico da Evonik em nossa cidade. Esse movimento vem ao encontro de nossos anseios, de transformar Americana num polo de inovação e tecnologia, o qual já temos trabalhado intensamente para desenvolver o ecossistema necessário para tal. Americana segue crescendo e em direção ao futuro, o que é muito importante”, salientou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

O espaço reúne oito laboratórios, duas plantas piloto e toda a infraestrutura para auxiliar as indústrias parceiras da região e da América Central e do Sul em seu desenvolvimento. Apesar de a inauguração ter ocorrido ontem, a transferência dos laboratórios que estavam localizados em outros prédios foi iniciada em dezembro do ano passado.

“As obras começaram no final de 2020 e, apesar dos desafios de mercado, concluímos com êxito e dentro do prazo previsto a construção do ATC. Seguimos empenhados em oferecer a melhor experiência aos nossos clientes e comprometidos com o desenvolvimento de soluções que tornem o nosso futuro melhor a partir destas inovações”, destacou Elias Lacerda, diretor presidente para a Região América Central e do Sul da Evonik.

A escolha de Americana para a construção do centro deveu-se a uma série de fatores, como a proximidade de universidades e do Aeroporto de Viracopos e as instalações da empresa já existentes na cidade.

Os laboratórios são direcionados a indústrias de diversos mercados estratégicos para a Evonik, como agro, construção civil, crosslinkers, cuidados pessoais e cuidados do lar, farmacêutico, nutrição animal, poliuretanos e tintas.