Após mandar professora Juliana lavar a boca com ácido, Corá repudia deputado sobre mulheres ucranianas

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Corá(Patriota), fez um postagem nesta terça-feira(8), em seu Instagram, em que repudia a fala do deputado estadual, Arthur do Val, o Mamãe Falei, sobre mulheres ucranianas.

Artur afirmou, durante visita à Ucrania, que as “ucranianas são fáceis porque são pobres”. O repudio do vereador barbarense acontece seis meses após sugerir em um vídeo, que a vereadora de Americana, Professora Juliana(PT), lavasse a boca com ácido sulfúrico após ela falar sobre o presidente Jair Bolsonaro.

Na gravação, Corá também disse que Juliana é “uma fanfarrona” e que “defende bandidos”. A Justiça de Americana mandou o vereador bolsonarista apagar o vídeo.

RACISMO

Corá também é alvo de um pedido de cassação do mandato, após ser acusado de racismo. Cerca de 20 entidades apoiam o pedido por quebra de decoro parlamentar.

Durante uma sessão da Câmara Municipal, no dia 23 de novembro, o vereador disse que o Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20, é o “dia do vitimismo, o dia da hipocrisia e o dia da divisão racial”.