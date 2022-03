Americana ganhará novo hospital particular

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana ganhará, em breve, um novo hospital. As obras foram iniciadas em dezembro do ano passado e a expectativa é de que estejam concluídas em agosto. Nesta terça-feira (8), foi feita a concretagem da primeira parte da laje e o serviço foi acompanhado pelo prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, e o adjunto de Transportes e Sistema Viário, Pedro Peol.

“É mais uma empresa investindo em Americana, facilitando a vida dos americanenses e de toda a região. Além disso, vai gerar aproximadamente 100 empregos, mais receitas para o município e oferecer trabalho de primeira linha. Parabéns a todos que acreditam na nossa cidade”, destacou o prefeito durante a visita às obras.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

“Somos um novo conceito de hospital, com maior comodidade para pacientes e médicos. Um hospital com equipamentos de última tecnologia, instalações modernas, seguindo os melhores padrões médico-hospitalares. Iremos gerar mais de 100 empregos diretos e indiretos para profissionais qualificados como médicos, enfermeiros e técnicos”, ressaltou o empresário Helder Sanches, responsável pelo empreendimento juntamente com os médicos, Marcelo Furlan e Letícia Cavalaro Siqueira.

O American Medical Center (AMC) ficará localizado na Avenida Raphael Vitta, nº 1.730, e funcionará no sistema “hospital dia”, destinado a cirurgias eletivas de pequena e média complexidade, em que o paciente fica internado no máximo uma noite. Serão quatro salas de cirurgia, seis ambientes de recuperação pós-anestésica e dez quartos. O atendimento na unidade será particular e por meio de convênios.