Maioria é contra abertura de ruas no calçadão de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ideia de abrir as ruas no lugar do atual calçadão de Americana não foi bem aceita pela população. É o que mostra uma enquete realizada no Instagram do Portal de Americana.

A enquete realizada entre 7 e 8 de março mostrou que 79% dos leitores são contra a abertura, enquanto 21% são a favor. Mais de 3.700 pessoas responderam o questionamento do Portal.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A mudança na região central foi levantada pelo vereador Gualter Amado(Republicanos) que protocolou um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre estudos para a viabilidade da abertura.

De acordo com o parlamentar, uma das alternativas seria a abertura a Rua Vieira Bueno e adotar um modelo híbrido de fechamento somente aos finais de semana. Ele também sugeriu a criação de novas vagas de área azul e um bolsão para taxistas e motoristas de aplicativos.

“Não é o calçadão que tá acabando com o comércio de Americana é a área azul”, lembrou Cris Martins, leitora do Portal.

Em resposta a ideia do vereador através de uma rede social, o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Wagner Armbruster, falou sobre a complexidade da mudança e afirmou que a entidade já possui estudos sobre o assunto. ” Não é tão simples como parece. Até porque durante qualquer mudança estrutural as lojas não podem ficar fechadas porque senão não sobrevivem. Vida real não é desenho animado”, disse.

Ambruster também falou sobre o prejuízo para os comerciantes durante a construção do novo termina. “A construção do Terminal na Avenida Antônio Lobo, demonstrou na prática que mudanças estruturais precisam ser amplamente discutidas e planejadas. Senão quebra o comércio. Ninguém consegue sobreviver e se manter com obras de mais de 90 dias com as portas fechadas”, afirmou.