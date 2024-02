Fake news da lei Rouanet e escola de samba viram debate entre vereadores de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante a sessão desta quinta-feira (15), na Câmara de Vereadores de Americana , uma moção de repúdio à Escola de Samba Vai-Vai e uma fake news sobre a Lei Rouanet gerou debate entre os vereadores Marcos Caetano (PL) e Professora Juliana (PT).

O motivo da controvérsia foi o enredo da Vai-Vai, que abordou o hip hop de São Paulo. Durante o desfile, a escola contou com a participação de Mano Brown e KL Jay, dos Racionais MC’s, e representou a polícia com fantasias de agentes adornadas com chifres e outros elementos, no Anhembi, Zona Norte da capital paulista.

Ao justificar a moção de repúdio, o vereador Caetano argumentou que a escola teria recebido recursos “públicos” da Lei Rouanet. Porém, a vereadora Juliana esclareceu que os recursos da Lei Rouanet são, na verdade, de natureza privada, sendo o governo apenas responsável por autorizar a captação do dinheiro. Após o esclarecimento de Juliana, Caetano tentou argumentar que o dinheiro poderia ser destinado a outros projetos, porém, o equívoco já havia sido verbalizado.

O motivo da discussão, na verdade, não passou de uma fake news, já que a escola de samba não utilizou o recurso autorizado pela Lei Rouanet, no valor de 2,1 milhões, uma vez que não conseguiu captar nem os 20% mínimos exigidos pela legislação.

Diante da discussão, a moção de repúdio foi adiada a pedido do vereador Juninho Dias (MDB).