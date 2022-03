FAM arrecadada 3 toneladas de alimentos em Trote Solidário

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A FAM-Faculdade de Americana entregou na noite desta terça-feira, dia 22 de março, 3 toneladas de alimentos arrecadados no Trote Solidário do vestibular 2022, além de mais de 550 litros de leite, produtos de higiene, materiais hospitalares e papelaria. A entrega foi realizada na sede da Instituição e contou com a participação de autoridades locais, imprensa e entidades carentes.

No total, a Faculdade de Americana doará as arrecadações para 10 entidades assistenciais que atendem pessoas em vulnerabilidade social, nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré. Conheça as entidades beneficiadas:

– Americana: Lar Mãe Esperança, Hospital Seara, Secretaria de Saúde de Americana, Capsi (Centre de Atenção Psico Social Infantil de Americana),além de famílias atendidas pelo Serviço Integrado de Atenção (SIA) da FAM;

– Santa Bárbara d’Oeste: Rede de Combate ao Câncer de Mama e Asilo São Vicente de Paula;

– Nova Odessa: Comunidade Geriátrica Nova Odessa;

– Sumaré: Caminho da Luz e Recanto Tia Cecília,

“Os alunos da FAM-Faculdade de Americana entenderam seu papel social e por isso contribuíram com as pessoas que mais precisam. Desta vez, estamos colaborando com mais cidades, e assim pretendemos continuar com a colaboração dos nossos alunos e daqueles que ajudaram durante nossas ações por Americana e região”, comentou o diretor da FAM, Gustavo Azzolini.