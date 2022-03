Prefeito Chico Sardelli entrega reforma da UBS Parque Gramado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana Chico Sardelli entregou, nesta terça-feira (22), a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Parque Gramado. As obras foram realizadas por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 245.600,00, do deputado federal Vanderlei Macris, junto ao Governo Federal, e a prefeitura investiu R$ 1.915,83 de contrapartida, totalizando R$ 247.515,83 em investimentos.

Além do prefeito, a solenidade de entrega contou com a presença do deputado federal Vanderlei Macris, do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário municipal de Saúde Danilo Carvalho Oliveira.

Durante seu discurso, o prefeito destacou que a saúde municipal é uma das prioridades da sua administração e fez questão de parabenizar a atual gestão da pasta e os servidores que atuam no setor. “Estamos trabalhando para que a população possa ter segurança no quesito saúde. Nós sabemos das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, mas não nos arrefecemos”, afirmou. “Estamos trabalhando cada dia mais para que as pessoas, principalmente as que mais precisam, possam ter toda a segurança possível. Gostaria de parabenizar o trabalho do doutor Danilo, que tem feito muito pela saúde de Americana e todos os profissionais”, completou Chico.

“Nós estamos muito satisfeitos por entregar esta obra de revitalização dessa unidade básica tão importante, como é a do Parque Gramado, que atende uma quantidade significativa de moradores. A rede básica continua recebendo os investimentos necessários para que o atendimento à saúde da população seja sempre o de melhor qualidade possível”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A reforma contemplou a substituição parcial do telhado, pintura interna e externa, troca da manta vinílica por piso cerâmico em diversas áreas do prédio, instalação de alambrados e portões na entrada principal e instalação de grades de proteção nas janelas.

A unidade conta com uma equipe multiprofissional constituída por quatro médicos clínicos, quatro ginecologistas, um pediatra, três enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem, dois auxiliares de enfermagem, três recepcionistas, dois serventes hospitalares, um psicólogo, um farmacêutico, um dentista e um auxiliar de odontologia. Uma equipe a quem o deputado Vanderlei Macris enalteceu durante o seu discurso. “Eu acho muito importante que a comunidade possa ter consciência que não é só o prédio, aqui existe um time, uma equipe e essa equipe é que atende o dia a dia da população”, ressaltou.

Macris destacou que esteve na unidade, há cerca de um ano, para identificar as prioridades da reforma, cujos recursos foram pleiteados junto ao Governo Federal, por meio de emenda parlamentar de sua autoria. “Nós estivemos em visita aqui no postinho, há mais de um ano já, devido à necessidade de fazer uma reforma bastante profunda e aí começamos a fazer um trabalho e agora finalizando com a inauguração e a entrega desse equipamento importante para a comunidade”, destacou.

A UBS do Parque Gramado realiza mensalmente, em média, 700 consultas e 960 procedimentos básicos em saúde, como curativos, aplicações de vacinas, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, exames de papanicolau e outros exames laboratoriais, procedimentos odontológicos, atendimento em psicologia, entre outros. Além do Parque Gramado, a unidade atende moradores dos bairros Parque da Liberdade, Jardim da Paz, São Roque e adjacências.