Empresária de Americana precisa de doação de sangue

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A empresária e digital influencer de Americana, Sanui Amorim, de 36 anos, está internada e precisa de doação de sangue para a retirada de plaquetas.

De acordo com stories compartilhados por ela, nos últimos dias começaram a surgir “pintinhas vermelhas e hematomas” pelo corpo, principalmente na perna, além de um cansaço.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No final de semana ela procurou o hospital e através de um exame descobriu que a as plaquetas estavam em 2.000 por microlitro de sangue, quando o normal para um adulto é entre 150.000 e 450.000.

“Ontem minhas plaquetas zeraram, A maior suspeita é PTI [Púrpura Trombocitopênica Idiopática], mas os sintomas também são de Leucemia. Fizemos uma pulsão de medula agora cedo para biópsia “, disse a empresária.

Sanui aproveitou os stories para pedir a doação de sangue para a retirada de plaquetas. As doações podem ser feitas através do banco de sangue do Hospital São Francisco, em Americana. O horário de funcionamento do banco é de terças e sextas-feiras, das 7h30 às 11h. O telefone para contato (19) 3405-4370 ou 3475-9900 ramal 2016, há ainda o WhatsApp (19) 98122-1020.