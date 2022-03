Ricardo Molina é reeleito presidente da LBF

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em votação unânime, Ricardo Molina foi eleito para um novo mandato à frente da Liga de Basquete Feminino. O pleito foi realizado nesta segunda-feira(21), através de videoconferência que teve a presença de representantes de dez dos onze clubes filiados, além da presidente da comissão de atletas da LBF, Mariana Camargo.

A chapa única da eleição, intitulada Respeito ao Basquete Feminino e composta também pelo vice-presidente Valter Ferreira, assumirá o novo mandato em 26 de maio para o quadriênio que terminará em 25 de maio de 2026.

Presidente da LBF desde 2018, Molina tem 44 anos e é empresário do setor de saúde com formação em gestão comercial e marketing. “Quero agradecer a todos que nos últimos quatro anos estiveram com a gente: ao Valter, que age como um verdadeiro vice-presidente, nos ajudando a tomar decisões. Ao conselho de administração, conselho fiscal, comissão de atletas e dirigentes. À nossa equipe de trabalho; somos poucos, mas trabalhamos com afinco, responsabilidade, buscando os melhores resultados e sabendo que precisamos seguir evoluindo”, diz Molina

“Este novo mandato terá o mesmo empenho de quando começamos, anos atrás. Vejo a governança da LBF com muita tranquilidade. Uma entidade estruturada, a caminho de uma profissionalização, com uma maior maturidade das equipes; estamos em um patamar muito mais avançado do que quando começamos. Hoje eu vejo aquilo que sempre prezei no basquete. Sinto a LBF pronta para que outras presidências possam vir e dar continuidade ao trabalho. Só assim a gente consegue crescer e se desenvolver ainda mais”, afirmou o presidente.

Anterior a liga, Molina foi gestor de basquete em Americana por dez anos, comandando o clube que segue como o maior campeão da história conquistando no período 22 títulos, dentre eles quatro da LBF.