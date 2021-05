Festa clandestina causa aglomeração e faz “homenagem” a Paulo Gustavo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma festa clandestina realizada na noite deste sábado(23), no limite entre Americana e Limeira, causou aglomeração e chegou ao ponto do ridículo ao fazer uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, morto no início do mês vítima da covid-19.

A festa foi organizada através das redes sociais e a localização do espaço onde aconteceria a “Social Pride” foi enviada apenas horas antes.

Em imagens compartilhadas através das redes sociais é possível ver os participantes sem o uso de máscara e sem o distanciamento social recomendado. Na atual fase do Plano São Paulo, eventos com aglomeração não são permitidos.

Durante a apresentação de uma das ‘atrações’ a foto de Paulo Gustavo aparece ao fundo. O caso também foi denunciado pelo perfil Rainha Matos. Até o momento desta publicação o vídeo já tinha alcançado mais de 250 mil pessoas. “Homenagem ao Paulo Gustavo em uma festa com aglomerações? Será que eles não sabem que Paulo morreu de covid? Que povo sem noção!”, comentou um internauta.

Na última semana, a Câmara Municipal de Americana aprovou uma lei que multa em até R$290 mil os responsáveis pela locação de espaços para festas clandestinas durante a pandemia.