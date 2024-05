Frio chega com força: Americana terá mínima de 10ºC na próxima semana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cidade de Americana se prepara para uma queda significativa nas temperaturas na última semana deste mês. A mínima deve chegar a 10ºC. A mudança climática começa nesta sexta-feira (24), com a possibilidade de pancadas de chuva à tarde, conforme já divulgado pelo Portal de Americana(veja aqui).

De acordo com a ClimaTempo, o tempo chuvoso permanecerá durante o fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo. Na segunda-feira (27), a previsão é de mínima de 16ºC e máxima de 24ºC, com sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento.

Na terça-feira (28), o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, com temperaturas variando entre 14ºC e 20ºC.

A maior queda de temperatura está prevista para quarta-feira (29), quando os termômetros deverão marcar mínima de 10ºC e máxima de 21ºC. O dia será de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Na quinta-feira (30), as temperaturas continuarão baixas, com mínima de 10ºC e máxima de 23ºC.