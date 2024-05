Novo CAPS Infantil será entregue nesta quinta-feira em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entrega nesta quinta-feira (23), a partir das 18h30, o Novo CAPS Infantil. Implantado na Rua dos Tucanos, no São Francisco 2, o novo Centro de Apoio Psicossocial Infantil possui 625 metros quadrados de área construída e investimento de R$ 2,3 milhões.

O espaço conta com consultórios, sala de ludoterapia, sala de atendimento em grupo equipada com áudio e vídeo, sala para elaboração de oficinas, sala para oficina culinária, farmácia, sala de enfermagem, apoio administrativo e para funcionários, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais, pátio coberto e área externa para trabalho de horta.

No Novo CAPS Infantil todos os ambientes foram projetados para possuírem iluminação e ventilação naturais e contarão ainda com ar-condicionado, inclusive nas esperas. Também haverá iluminação com lâmpadas LED, instalação dos equipamentos de proteção e combate a incêndios e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), sistema de alarme e monitoramento e ainda instalação de energia solar com placas fotovoltaicas.