Funcionário de escola é preso suspeito de abuso sexual contra aluna de 6 anos em Campinas

Um funcionário de uma escola estadual em Campinas foi preso na tarde desta quarta-feira (5) sob suspeita de abuso sexual contra uma aluna de 6 anos. A escola fica localizada no bairro Campo dos Amarais.

Segundo informações, a Polícia Civil foi informada após a menina contar o caso para a família e a mãe fazer uma denúncia nas redes sociais. O acusado pelo crime tem 51 anos e não possui antecedentes criminais. Ele atuava como agente de organização de ensino na escola.

