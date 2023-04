Thiago Brochi pede ampliação de horário nas unidades básicas de saúde de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), protocolou uma indicação sugerindo à prefeitura que a secretaria de Saúde amplie o horário de funcionamento das UBSs (Unidades Básica de Saúde) do município.

O parlamentar afirma ter recebido pedidos de vários usuários da rede pública municipal de saúde sobre a ampliação nos horários de funcionamento das UBSs e ESF (Estratégia de Saúde da Família) nos bairros Parque Gramado, Mathiensen, Praia Azul, São Vito e Jardim Boer.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo