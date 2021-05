Funcionário liga respiradores na tomada errada e queima dois aparelhos no HM

Foto: Will Moreira/PA

Um funcionário que presta serviços para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, queimou dois respiradores após liga-los em tomadas com voltagens diferentes na última semana.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana. “Esses aparelhos, da marca Byovent, estão aguardando agendamento de uma visita técnica do fabricante, para uma avaliação sobre quais danos podem ter ocorridos. Segundo o setor de manutenção do Hospital Municipal, uma manutenção ocorrerá nos próximos dias”, informou.

De acordo com a assessoria, o não funcionamento dos aparelhos não prejudicou o atendimento dos pacientes do HM. “Vale destacar que não houve falta de suporte com respiradores por conta desta questão”, afirmou a prefeitura.