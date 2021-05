PM interrompe festa com 200 pessoas dentro de tabacaria em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Policia Militar de Americana interrompeu uma festa em uma tabacaria na noite deste domingo(9), por desrespeito as regras de combate a pandemia pelo Plano São Paulo, em Americana.

Durante patrulhamento pelo bairro Residencial Nardini, em Americana, equipes da polícia notaram a grande movimentação no estabelecimento ‘Santa Fé Lounge Bar”, na Rua Guglielmo Marconi. De acordo com a corporação, havia som alto e movimentação no local.

A PM elaborou Boletim de Ocorrência devido ao descumprimento das regras do Plano São Paulo e desrespeito as regra sanitárias como o uso de máscara, aglomeração, horário de funcionamento não permitido e consumo de bebidas alcóolicas em pé, além do desrespeito ao distanciamento social. De acordo com a equipe da polícia havia cerca de 200 pessoas no local.

“Ressalto para que as pessoas evitem esse tipo de evento, com aglomeração e outras ações que contrariam as orientações estabelecidas pelas autoridades de saúde. O momento é de combate à pandemia provocada pelo novo Coronavírus, e a Polícia Militar está atuante nesse sentido”, disse o Tenente da Polícia Militar Tiago Augusto Costa e Silva.