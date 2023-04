Fundo Social de Solidariedade recebe doações da empresa Suzano

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu, na sexta-feira (31), doações da empresa Suzano que serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas na prefeitura e também para entidades assistenciais. Foram recebidos 835 litros de leite, 390 unidades de detergente, 159,4 quilos de sabão em pó, 138 litros de água sanitária e 30 litros de alvejante.

A arrecadação dos donativos foi realizada no dia 26 de março, por meio da 2ª edição da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, em parceria com a Prefeitura de Americana e a empresa Chelso Sport e Business.



A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, agradeceu a todos que colaboraram: “Agradecemos a parceria da Suzano, funcionários, diretoria e colaboradores pelas doações. Este ato de solidariedade irá contribuir em muito com as famílias que mais precisam da nossa cidade. A parceria com a Suzano fortalece as ações de solidariedade e as campanhas desenvolvidas pelo Fundo Social”, disse Lionela.

Segundo Marcelo de Mello Martins, gerente executivo de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano, o número de mantimentos arrecadados no evento superou as expectativas e poderá contribuir para a qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social na região. “Estamos muito felizes em realizar mais um evento no município com o apoio da Prefeitura de Americana. A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e a Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, além de incentivar a prática de exercícios físicos, vai beneficiar diversas pessoas com os donativos que foram arrecadados”, disse Marcelo.

