Fundo Social recebe cobertores do Governo do Estado

Nesta quarta-feira (30), o Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu a doação de 150 cobertores do Fundo Social de São Paulo. A presidente do órgão de Americana, Lionela Ravera Sardelli, agradeceu o apoio, e iniciou a distribuição já nesta quinta-feira (1º).

“Agradeço imensamente a presidente do Fundo Social do Estado, Bia Doria, pelas doações ainda mais nesta semana que o frio voltou tão intenso. Devemos imaginar e ajudar as pessoas que moram nas ruas e que estão sofrendo com tanto frio”, disse Lionela.

Além das famílias cadastradas na Prefeitura de Americana, o Fundo Social de Americana ajuda frequentemente entidades assistenciais e instituições religiosas do município. Além de cobertores, alimentos e cestas básicas, podem ser doados produtos de higiene pessoal e de limpeza. O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarim, 412, no Jardim São Paulo.