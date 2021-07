Gualter cobra explicações sobre atuação de mão de obra terceirizada na saúde pública

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que questiona o Poder Executivo sobre contratos de empresas terceirizadas para cessão de mão de obra na saúde pública do município.

No documento, o parlamentar relata que tem realizado um intenso trabalho de fiscalização nas unidades de saúde do município após receber diversas denúncias. Em uma visita a uma delas verificou na escala do dia que constava um médico pediatra que não havia ido ao trabalho e que, em pesquisa junto ao Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) não identificou a especialidade atribuída ao profissional.

“Recebemos questionamentos sobre a formação de alguns profissionais que prestam serviços na área da saúde por meio de contratos firmados entre a prefeitura, Fusame (Fundação de Saúde de Americana) e empresas terceirizadas”, destaca Gualter.

No requerimento, o vereador pede cópias dos processos administrativos, contratos e aditivos firmados entre a prefeitura e a Fusame com empresas privadas para a prestação de serviços de mão de obra médica. Solicita ainda a lista de profissionais médicos e enfermeiros que atuam no município por meio de empresas terceirizadas com nome, formação, registro (conselho), cargo, lotação, carga horária e horário de entrada e saída.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (15).