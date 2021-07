Gualter pede que prefeitura adote ponto biométrico de prestadores de serviços da rede de saúde

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre adoção de relógio para registro de ponto biométrico dos profissionais prestadores de serviços nas unidades de saúde do município.

No documento, o parlamentar destaca que tem recebido diversas denúncias e averiguado irregularidades no cumprimento da carga horária por médicos que atendem nas unidades de saúde do município. Segundo ele, o descumprimento da carga horária compromete o atendimento da população que necessita de assistência.

“A transparência das informações relacionadas aos serviços públicos de saúde é uma obrigação do município. É fundamental o uso de relógio para registro ponto digital das horas trabalhadas de seus contratados através de registro biométrico”, frisa o vereador, destacando que os profissionais concursados já realizam seus registros biométricos de entrada e saída, mas que o mesmo não ocorre com profissionais terceirizados.

No requerimento, Gualter pede a relação de médicos terceirizados com nome, horário de entrada e saída, carga horária, CRM, especialidade, local de atendimento de todas as unidades de saúde do município dos últimos seis meses, inclusive para os que atuam na Fusame (Fundação de Saúde de Americana). Requer ainda o registro ponto dos profissionais e a agenda efetivada deles.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária desta quinta-feira (8) e será encaminhado à prefeitura para resposta.