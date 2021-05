HM é o único hospital da cidade com leitos de UTI disponíveis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quarta-feira (19), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 91% de leitos com respiradores (de 80 no total, 73 estão ocupados) e de 82% de leitos sem respiradores (de 72 no total, 59 estão ocupados). O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é o único com leitos de UTI disponíveis.

A quantidade de leitos disponíveis para UTI e enfermaria está oscilando dia a dia, conforme o remanejamento de leitos contingenciais de cada unidade hospitalar. Isto para que seja possível atender a demanda de pacientes, conforme a necessidade da assistência, tanto para Covid-19 como para outras urgências, emergências e agravos.

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 73% com respiradores (de 26 no total, 19 ocupados) e 90% sem respiradores (de 30 no total, 27 ocupados). No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 15 no total, 15 ocupados) e 81% sem respiradores (de 16 no total, 13 ocupados); no Hospital São Francisco a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 15 no total, 15 ocupados) e de 64% sem respiradores (de 14 no total, 9 ocupados) e no Hospital Unimed a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 24 no total, 24 ocupados) e de 83% de leitos sem respiradores (de 12 no total, 10 ocupados).