Homem agride namorada e criança de 4 anos em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite deste domingo(16), por volta das 19h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Curitiba, em Santa Bárbara d’ Oeste. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima, N. S. F., de 22 anos, que relatou ter sido agredida pelo seu namorado, o açougueiro G. H. L. M., de 28 anos.

Segundo informações da vítima, após uma discussão, o agressor a pegou pelo pescoço e puxou seu cabelo. Em seguida, pegou um chinelo e jogou em seu filho de apenas 4 anos de idade. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro da cidade.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo