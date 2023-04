Homem é preso em Americana com mais de R$ 2 mil em mercadorias e drogas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na madrugada desta segunda-feira (17), por volta das 01h20min, a equipe do 19° Batalhão de Polícia Militar Independente (BPM/I) recebeu uma denúncia de furto em uma loja na Rua São Gabriel, em Americana. Rapidamente, os policiais se deslocaram até o local e conseguiram deter o suspeito em flagrante.

Identificado como M.H.S., de 25 anos e desempregado, o indivíduo estava furtando diversas mercadorias de alto valor que totalizaram aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Além disso, durante a revista, foram encontrados 03 garfos quebrados e com as pontas dobradas em suas vestimentas, que ele alegou serem utilizados para furtar veículos, e 06 saquinhos com substância aparentando ser cocaína.



O indiciado foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

