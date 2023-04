Motorista perde o controle de veículo e entra em agência bancária

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma motorista perdeu o controle de um veículo e entrou em uma agência da rede Santander, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana, na tarde desta segunda-feira(17).

De acordo com informações preliminares, ao acionar o carro, um Jeep Renegade preto, a mulher perdeu o controle avançando contra o vidro da unidade.



Não houve feridos. A Polícia militar esteve no local e registra a ocorrência. Até as 16h, o atendimento no local estava suspenso.

