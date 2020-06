Homem morre por coronavírus dois dias após a irmã falecer pela mesma causa

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, registrou nesta quinta-feira (18) o falecimento de um homem de 68 anos, morador do Campo Limpo, por Covid-19. Ele estava internado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” desde o dia 2 de junho, tinha doença cardiovascular crônica e era irmão da mulher de 64 anos, que também faleceu pela doença na terça-feira (16). O paciente foi o 16º óbito por Covid-19 de Americana.

O boletim atualizado traz também 14 novos resultados positivos de Covid-19, sendo que sete pessoas realizaram testes rápidos em laboratórios particulares e estão em isolamento domiciliar. Os demais realizaram exames PCR: um homem de 52 anos, do Morada do Sol, que está curado; uma mulher de 36 anos, do Parque Gramado, um homem de 28 anos, do Cariobinha, uma mulher de 30 anos, da Chácara Letônia, um homem de 29 anos, do Jardim Recanto, um homem de 43 anos, do Frezzarin, e um homem de 36 anos do Jardim da Paz, que estão em isolamento domiciliar.

Americana registrou ainda mais 29 novos casos suspeitos de Covid-19, sendo que 24 estão em isolamento domiciliar e cinco estão internados. Três estão no Hospital Municipal: uma mulher de 21 anos, do São Domingos; uma mulher de 75 anos, do Jardim Girassol; e uma adolescente de 17 anos, da Vila Santa Catarina. Os demais estão em hospitais particulares: uma mulher de 50 anos, do Zanaga, e um homem de 61 anos, do Parque Novo Mundo.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 273 casos positivos, sendo 16 óbitos, nove internados, 59 em isolamento domiciliar e 189 curados; 137 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 18 internados em hospitais e 119 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 714 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.