Quatros dos cinco advogados do Padre Leandro desistem da defesa dele

No documento protocolado na justiça, os quatro advogados alegam motivos de foro íntimo para desistir do caso. Permanece na defesa de Leandro apenas o advogado Paulo Henrique de Moraes Sarmento de Americana.

Willian César Pinto de Oliveira, Wilson Roberto Infante Junior, Guilherme Santos Vidotto e Eduardo de Campos Marcandal apresentaram no dia 29 de maio a renúncia do processo que é movido pelo Ministério Público de Araras contra o ‘religioso’.