Homem é atropelado na Rodovia Luiz de Queiroz

Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no trecho de Americana, na noite desta terça-feira (13). Não há informações sobre a identidade da vítima.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um veículo GM Zafira estava pelo acostamento no sentido Americana-Santa Bárbara d’Oeste aguardando oportunidade para entrar na pista de rolamento, quando atropelou o pedestre que caminhava no acostamento.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima em estado grave para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi de Americana onde permaneceu internado.