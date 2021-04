Motorista bate em carro parado e capota em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O motorista de um carro modelo Classe A bateu contra um carro Renault Logan que estava estacionado na Rua Cruzeiro do Sul, em Americana, na noite desta terça-feira(13). O Corpo de Bombeiros informou que a corporação foi acionada para atender a ocorrência no Jardim Thelja por volta das 23 horas. Quando os militares chegaram ao local, o motorista já não estava mais lá.

De acordo com a Guarda Municipal, a equipe de guardas que atendeu a ocorrência fez contato com o atendimento do Hospital Municipal onde localizou o condutor e familiares. Os guardas foram até o local, após procedimentos médicos, P. L. M. de 60 anos foi conduzido até a central de policia judiciária para apresentação dos fatos.

Os veículos foram submetidos a perícia por determinação da autoridade policial. O carro do causador do acidente foi liberado para um familiar devidamente habilitado. A autoridade registrou a ocorrência como acidente de trânsito com vitima e embriaguez ao volante.