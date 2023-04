Homem é detido após invadir escola estadual

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde desta terça-feira (25), um homem aparentemente embriagado entrou na Escola Estadual Carlos Gomes, localizada em Campinas. A presença do indivíduo chamou a atenção dos pais que estavam buscando seus filhos na instituição.

A Guarda Municipal de Campinas, que já estava presente no local, agiu rapidamente e deteve o homem, que também teria problemas psiquiátricos e não estava armado.

