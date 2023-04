Mãe envia maconha em saco de balas para filho preso no CDP de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que policiais penais do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Americana apreenderam 49 invólucros de maconha escondidos em um saco de balas que teria sido enviado pela mãe de um detento.

A apreensão ocorreu durante o procedimento de revista das mercadorias enviadas por familiares dos custodiados, na tarde desta segunda-feira(24).

