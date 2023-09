Homem é morto a tiros em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta terça-feira (19), um homem identificado como Alex Fernando da Silva, de 32 anos, foi vítima de homicídio por tiros no Jardim da Balsa II, em Americana. Este trágico episódio marca o terceiro assassinato na cidade desde o início do mês.

O crime ocorreu por volta das 11h, na Rua do Peixe, quando a vítima foi atingida por três disparos fatais. Apesar da pronta resposta do Corpo de Bombeiros, que foi acionado imediatamente, a equipe médica constatou o óbito de Alex Fernando no local.

O autor dos disparos, um vendedor de 44 anos cujo nome não foi divulgado, empreendeu fuga logo após o ataque, utilizando um veículo Escort. A Polícia Militar (PM) agiu de forma rápida e conseguiu detê-lo na região da Praia Azul. Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 em posse do suspeito.

O vendedor foi levado para a unidade da Polícia Civil de Americana (PCA), onde a delegada Regina Aparecida Castilho Cunha determinou sua prisão em flagrante.