Lojas Americanas fecha unidade de Americana e diminui a do Tivoli Shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Americanas, uma das maiores redes de varejo do Brasil, fechou de uma de suas lojas localizada no Centro de Americana, e reduziu sua unidade no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste.

A redução da unidade no Tivoli Shopping foi resultado do anúncio da chegada do Outback Steakhouse, que ocupará o espaço anteriormente ocupado pela Kalunga. Por sua vez, a papelaria ocupará o espaço que antes pertencia à Lojas Americanas.

A rede Americanas, que se encontra em processo de recuperação judicial e com uma dívida declarada de R$ 42,5 bilhões, tomou medidas significativas nos últimos sete meses para enfrentar seus desafios financeiros. Nesse período, a empresa demitiu um total de 9.175 funcionários e fechou 72 lojas, representando 4% do total de pontos de venda da rede, de acordo com o jornal Estado de Minas.