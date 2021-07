Homem é preso por maus-tratos a cachorro em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Equipes da Guarda Municipal de Americana juntamente com o Deputado Estadual, Delegado Bruno Lima e sua equipe, atenderam uma denúncia na manhã deste sábado(10), na Rua Maracajú, no bairro Parque da Liberdade, em Americana.

Ao chegarem no local, a equipe tentou contato com o responsável sem haver êxito, porém, com autorização de um vizinho, as equipes tiveram acesso a um muro lateral, onde de imediato foi constatado os maus-tratos ao cachorro de raça não definida que atende pelo nome de Sérgio.

O animal se encontrava acorrentado com um cadeado, em espaço reduzido, sujo, com muitas fezes, sem água e alimento, aparentando um estado frágil de saúde.

Momento em que o responsável pelo animal apareceu. Questionado pelas equipes, o mesmo relatou que não estaria com condições financeiras para cuidar da alimentação de Sérgio.

De acordo com a Guarda, uma médica veterinária e a perícia científica da Polícia Civil estivem no Local. Os fatos foram apresentados a Central de Polícia Judiciária (CPJ) onde o delegado de plantão ratificou voz de prisão com base na lei de Crimes Ambientais, ficando J. H. R a disposição da justiça.

Já, Sérgio, após resgatado, seguiu para uma Ong de proteção animal, onde após cuidados veterinários, seguirá para adoção.