Bolsonaro participa de motociata em Porto Alegre

O presidente Jair Bolsonaro participa hoje (10) de uma motociata na região metropolitana de Porto Alegre, com apoiadores. O grupo saiu do estacionamento da sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) por volta das 10h.

No meio do passeio, Bolsonaro parou sua moto, ficou em pé sobre ela e acenou para os apoiadores. Ele aproveitou que estava em transmissão ao vivo no Facebook e disse que tem um compromisso com a democracia.

“Não abriremos mão da nossa democracia, da nossa liberdade, dos nossos direitos, garantidos em nossa Constituição. Quem pensa o contrário está no caminho errado”, disse o presidente aos espectadores do vídeo ao vivo.

Bolsonaro chegou ao Rio Grande do Sul ontem, quando participou da inauguração de uma planta produtiva de grafeno, na cidade de Caxias do Sul.

Segundo a agenda presidencial, ele participa de almoço com empresários gaúchos e, em seguida, retorna a Brasília.