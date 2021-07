Bar de Americana vai dar Tchay para quem doar agasalhos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com a queda nas temperaturas, o Seo Tchay bar inicia a Campanha do Agasalho 2021. Cobertores, agasalhos, toucas, meias e outras peças de vestuário podem ser doados para ajudar as pessoas mais vulneráveis a enfrentar o frio.

As peças podem ser doadas no bar, que fica na Rua das Rosas, 288 – Cidade Jardim. O trabalho é dedicado à população mais necessitada, que fica às margens da Rodovia SP 304 e arredores.

“As pessoas em situação de rua precisam de amparo nesse momento em que enfrentamos, uma pandemia e as baixas temperaturas. Para estimular a solidariedade de todos, estamos oferecendo um Tchay de Maracujá por doação, assim todos podem conhecer o nosso drink da casa e ainda fazer uma boa ação. O amor é o calor”, disse Juninho, proprietário e idealizador da campanha que começou na quinta-feira e segue por tempo indeterminado.

Devido a pandemia, todos os agasalhos doados serão higienizados antes da doação.

Conheça mais sobre o Seo Tchay bar no Instagram @seotchay.