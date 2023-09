Homem mata jovem de Santa Bárbara na frente da filha de três anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Isabela Cristina da Silva Lopes, de 19 anos, ex-moradora de Santa Bárbara, foi brutalmente assassinada por seu companheiro, Wesley Henrique Bocalan Alonso, 31, em sua própria residência no bairro Jardim América, na cidade de Ibaté, localizada na região de Araraquara. O crime aconteceu diante dos olhos assustados da filha do casal, uma criança de apenas 3 anos de idade. A pequena, agora órfã, foi colocada sob a proteção do Conselho Tutelar.

Segundo informações da Polícia Civil (PC), o terrível desfecho se deu em meio às suspeitas de infidelidade por parte do agressor. Em um acesso de fúria, ele desferiu golpes contra Isabela, utilizando pontapés, socos e chegou ao extremo de empregar um cabo de madeira retirado de um rodo como instrumento de agressão.

Isabela foi imediatamente socorrida e levada ao hospital da cidade, mas, infelizmente, não conseguiu sobreviver aos ferimentos. A Polícia Militar (PM) foi prontamente acionada e efetuou a prisão do acusado, que foi posteriormente encaminhado para uma unidade da Polícia Civil. As autoridades competentes determinaram o flagrante de feminicídio, em decorrência do brutal ataque à jovem.

O sepultamento de Isabela Cristina da Silva Lopes está agendado para ocorrer às 9 horas desta quarta-feira, no cemitério Parque dos Lírios, na cidade de Santa Bárbara d’Oeste.