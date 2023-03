Homem que mantinha canil ilegal é preso em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem foi preso nesta quarta-feira(15), por manter um canil clandestino em sua casa no Parque Nova Carioba, em Americana. O homem foi enquadrado por maus tratos.

Após ver os cães, uma vizinha acionou a Guarda Municipal de Americana. Após ouvir a solicitante, os guardas foram realizadas até a residência do acusado, que colaborou com a fiscalização. Foram encontrados uma cadelada raça pastor belga de malinois com 04 filhotes, um cachorro pastor belga de malinois, um pastor alemão, um dobermann e um husky siberiano.

Uma veterinária compareceu no local e atestou os maus tratos que os animais citados estavam submetidos, inclusive com laudo assinado juntado nos autos do Boletim de Ocorrência.

O homem foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial requisitou perícia científica no local dos fatos e deliberou pela prisão em flagrante. Os animais foram resgatados e permaneceu sob os cuidados de uma ONG.

