Prefeito confirma transferência da gestão do Parque Ecológico para Secretaria do Meio Ambiente

O prefeito Chico Sardelli(PV) confirmou nesta quinta-feira(16), a transferência da gestão do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana e do Jardim Botânico para a Secretaria de Meio Ambiente. Hoje os locais são administrados pela Secretaria de Cultura e Turismo.

A informação foi adiantada ontem pelo diretor do parque, João Carlos Tancredi, durante audiência pública na Câmara Municipal de Americana.

De acordo com o prefeito, a mudança deve ocorrer nos próximos dias com a publicação de um decreto. A transferência da administração do parque para a Cultura ocorreu na gestão do ex-prefeito Omar Najar(MDB).

“Isso já está decidido. Nós vamos deixar a cargo do Meio Ambiente que tem tudo a ver, a gestão ambiental e de tratamento dos animais”, disse o prefeito.

Chico também afirmou que o Meio Ambiente possui mais condições de custear o parque e de todo o manejo ambiental.

