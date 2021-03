Infeliz e cara de Pau: vereador xinga padre do Colégio Dom Bosco que criticou ação policial

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Thiago Brochi(PSDB) saiu em defesa do trabalho das forças policiais na ocorrência do ataque de um aluno ao Colégio Dom Bosco e fez ataques ao Padre Aramis Francisco Biaggi, diretor geral do Colégio que teria gravado um áudio falando sobre a ocorrência. (Leia mais aqui)

“Eu acabei de escutar um áudio desse infeliz do padre Aramis, aqui da escola Dom Bosco, né? […] Padre, talvez o senhor não conheça a nossa polícia militar, talvez o senhor não conheça os nosso GCM’s, então, o senhor tem que lavar a sua boca, antes que o senhor continue falando asneiras”, diz Brochi na gravação que foi divulgada nas redes sociais e aplicativos de comunicação.

“Pare de falar asneira padre, na hora do perigo aí talvez os seus funcionários ou até mesmo o senhor, discaram 190. […] Na hora que o medo aperta o senhor lembrou da Polícia Militar. […] O senhor é muito cara de pau. […] Talvez o senhor esteja ocupado com o bolso do senhor”, afirmou o vereador tucano.

O vídeo foi compartilhado por fiéis da igreja Dom Bosco e uma campanha em defesa do religioso foi criada. Após a repercussão negativa, o vídeo não foi localizado nas páginas do vereador e ficou apenas nos apps de mensagens.

Veja a gravação: