Instituto Jr Dias anuncia parque inflável e cinema ao ar livre no Jardim da Paz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Instituto Jr Dias anunciou a realização de um evento imperdível para toda a família no dia 3 de setembro: o Parque Inflável e Cinema ao Ar Livre no Jardim da Paz. Após o sucesso da edição anterior no mês de junho, a entidade decidiu levar uma diversão para o bairro Jardim da Paz, promovendo uma tarde e noite repleta de alegria e entretenimento.

As atividades acontecerão na acolhedora Praça da Fraternidade, com entrada totalmente gratuita, proporcionando uma oportunidade única para crianças e suas famílias se divertirem juntas. O evento será dividido em duas etapas: das 14h às 18h, o Parque Inflável oferecerá uma variedade de brinquedos gigantes, garantindo muita animação para os pequenos.

A partir das 19h, é a vez do Cinema ao Ar Livre encantar a todos com uma sessão de filme surpresa, proporcionando um momento especial de lazer e entretenimento para crianças e adultos. Prepare-se para desfrutar de uma noite mágica sob as estrelas, repleta de diversão e emoções.

Juninho Dias, representante da instituição e voz de Izabel Dias, a presidente, expressou sua gratidão aos apoiadores que tornaram possível a realização do evento no bairro Jardim da Paz. “Prometemos buscar meios de levar esse evento para os cantos da cidade, e graças ao apoio de nossos patrocinadores, estamos conseguindo realizar esse desejo. Esperamos que o evento seja um sucesso, assim como foi no Zanaga, e contamos com a participação da população em um momento tão especial e gratuito”, declarou.