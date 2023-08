Radares de Americana serão reativados com mudança de velocidade

Foto: Will Moreira

A Prefeitura de Americana fará uma mudança significativa nos radares de trânsito da cidade. Os radares localizados na Avenida Unitika e na Avenida Nicolau João Abdalla, que haviam sido desativados em abril devido ao alto número de multas aplicadas, terão seus limites de velocidade aumentados de 50km/h para 60km/h. A decisão foi tomada após um estudo detalhado da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e visa melhorar a segurança viária nessas áreas.

Mudança do limite de velocidade:

Com base em uma análise aprofundada, as autoridades de trânsito optaram por alterar o limite de velocidade nos radares da Avenida Unitika e da Avenida Nicolau João Abdalla, permitindo que os veículos transitem a até 60km/h. A mudança tem como objetivo garantir o fluxo adequado de trânsito, sem comprometer a segurança dos motoristas e pedestres.

Vale ressaltar outros pontos de vigilância permanecendo com o limite de velocidade atual de 50km/h, conforme estabelecido anteriormente.

Reativação dos equipamentos:

De acordo com o prefeito Chico Sardelli, os radares serão reativados em breve. As medidas já foram tomadas para instalar placas com o novo limite nas áreas seguras, e os equipamentos começarão a operar novamente nos próximos dias.

Cancelamento das multas e novo estudo:

Em abril, o prefeito Chico Sardelli determinou o cancelamento de todas as multas internas pelos radares e solicitou à Utransv que realizasse um novo estudo dos locais de fiscalização. Essa decisão foi tomada após um alto número de infrações ser registrado, e tinha como objetivo garantir a precisão e a obediência dos radares.

Áreas de fiscalização com novos radares:

Além das Avenidas Unitika e Nicolau João Abdalla, os novos radares passaram a operar a partir do dia 2 de março em diversas outras vias da cidade. A lista inclui a Rua Maranhão e as Avenidas Brasil, Abdo Najar, Rafael Vitta, e Padre Oswaldo Vieira de Andrade, além da Estrada Ivo Macris.